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Президент НАТ: Восхищен, как профессионально в Татарстане выстроена работа со СМИ
В Татарстане выстроена уникальная для нашей страны система работы со СМИ. Все организовано очень профессионально и четко. Таким мнением на круглом столе Национальной ассоциации телерадиовещателей в Казани поделился президент организации Алексей Малинин.
«Татарстан в плане медиа и телевидения – уникальный регион. И с точки зрения того, как здесь организована работа со СМИ, насколько они сильные, мощные и четко организованные», — заявил спикер.
Он добавил, что на это во многом повлияло наличие третьего мультиплекса для региональных каналов в республике и заявил, что его будущее – это очень животрепещущая тема для всех представителей отрасли в регионе.
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