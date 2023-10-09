Президент НАТ: Восхищен, как профессионально в Татарстане выстроена работа со СМИ

В Татарстане выстроена уникальная для нашей страны система работы со СМИ. Все организовано очень профессионально и четко. Таким мнением на круглом столе Национальной ассоциации телерадиовещателей в Казани поделился президент организации Алексей Малинин.

«Татарстан в плане медиа и телевидения – уникальный регион. И с точки зрения того, как здесь организована работа со СМИ, насколько они сильные, мощные и четко организованные», — заявил спикер.

Он добавил, что на это во многом повлияло наличие третьего мультиплекса для региональных каналов в республике и заявил, что его будущее – это очень животрепещущая тема для всех представителей отрасли в регионе.