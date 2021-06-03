Президент направил телеграмму участникам Всероссийского форума финно-угорских народов

Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал гостей и участников, прибывших на Всероссийского форум финно-угорских народов. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что в России «на протяжении столетий в мире и согласии живут представители многих народов». Бесценным достоянием Президент назвал отношения дружбы и добрососедства, исторический опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия. Он также добавил, что финно-угорские, как и другие народы, «вносят огромный вклад в укрепление российской государственности, в развитие отечественной науки, культуры, образования».

Президент подчеркнул, что правительство придает приоритетное значение сохранению национальных языков, традиций и обычаев.

Форум объединил на своей площадке руководителей органов власти, этнокультурных общественных организаций, экспертных кругов, средств массовой информации. Глава государства выразил уверенность в том, что форум пройдет в теплой и доброжелательной атмосфере и все высказанные предложения и идеи будут направлены на упрочение сотрудничества родственных финно-угорских народов и пожелал всем присутствующим всего наилучшего.

Всероссийский форум финно-угорских народов проходит в Ижевске 3 и 4 июня. Он станет историческим продолжением первого съезда финно-угорских народов, который в 1992 году впервые прошел в этом городе. Мероприятие планируют сделать традиционным и проводить дважды в год.

