Общество 4 мая 2026 19:22

Президент наградил главу Чистопольского района Иванова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» ​

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Чистопольского района РТ Дмитрия Иванова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, следует из документа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

Помимо этого, почетное звание «Заслуженный работник высшей школы России» присвоено директору Института нефти, химии и нанотехнологий КНИТУ Наталье Башкирцевой и профессору кафедры Казанского государственного аграрного университета Эльмасу Нуруллину. Медали ордена «Родительская слава» получили Айдар и Эльвира Вазеевы, Марина Варламова и Виктор Федоров, согласно указу.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручается за особые заслуги перед государством в промышленности, строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, а также за вклад в защиту Отечества и поддержание боевой готовности.

Дмитрию Иванову 53 года. В 2010–2012 годах он руководил исполкомом Чистопольского района. В 2012 году стал и.о. начальника управления по охране и использованию объектов животного мира РТ, а затем и руководителем. В 2014 году вернулся в чистопольский исполком в качестве главы исполкома, а в 2015 году возглавил район.
