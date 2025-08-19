news_header_top
Экономика 19 августа 2025 17:04

Президент МТВЦ «Гринвуд» Сунь Бохуэй восхитился инвестиционным климатом Татарстана

Татарстан – один из динамично развивающихся регионов России с прекрасно выстроенным инвестиционным климатом. Таким мнением на пленарной сессии Международного форума «РОСТКИ» президент международного торгово-выставочного центра «Гринвуд» Сунь Бохуэй.

«Татарстан находится на передовой развития взаимоотношений России и Китая. Мне удалось посетить некоторые производства и особые экономические зоны. У меня осталось много положительных впечатлений. Раис республики Рустам Минниханов возглавляет молодую команду, вместе с которой создают прекрасные условия для инвесторов. Все большее количество китайских компаний говорят о своем желании сотрудничать с Татарстаном», – заявил он.

Форум «РОСТКИ» стал еще одним подтверждением тезиса о роли Татарстана в развитии сотрудничества между Россией и Китаем. Предприятия КНР комфортно себя чувствуют на территории республики и много лет плодотворно работают здесь.

#форум РОСТКИ #россия и китай #татарстан и китай #инвестиции
