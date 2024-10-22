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Президент Мавритании прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Президент Мавритании Мохамед Ульд Шейх Эль-Газуани прибыл в Казань для участия в XVI саммите БРИКС. В аэропорту столицы Татарстана его встретил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
Гостя из исламской республики угостили татарским национальным блюдом – чак-чаком, а также предложили попробовать каравай.
В Казани сегодня открылся саммит БРИКС, который продлится до 24 октября.
Утром в столицу Татарстана уже прибыли Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, Президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса и председатель Китая Си Цзиньпин.
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