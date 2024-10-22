Президент Мавритании прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Фото: © Александр Вильф, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент Мавритании Мохамед Ульд Шейх Эль-Газуани прибыл в Казань для участия в XVI саммите БРИКС. В аэропорту столицы Татарстана его встретил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Гостя из исламской республики угостили татарским национальным блюдом – чак-чаком, а также предложили попробовать каравай.

В Казани сегодня открылся саммит БРИКС, который продлится до 24 октября.

Утром в столицу Татарстана уже прибыли Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, Президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса и председатель Китая Си Цзиньпин.