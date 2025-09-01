news_header_top
1 сентября 2025 11:29

Президент «Локомотива» о переходе Денисенко в «Ак Барс»

Фото: en.fhr.ru

Президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев рассказал о ситуации с переходом форварда Григория Денисенко в «Ак Барс». Накануне казанский клуб выкупил у ярославцев права на 25-летнего нападающего.

«С Григорием много раз разговаривал Хартли, мы тоже с ним общались. Мы не увидели желания сотрудничать. Игроки должны комфортно себя чувствовать. Зачем заставлять? Приняли решение отпустить. Думаю, мы правильно сделали. Пусть парень пробует себя в других условиях», – цитирует Яковлева пресс-служба КХЛ.

Ранее главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что Денисенко появится в составе, как только будут улажены все формальности. В настоящий момент Денисенко находится в Казани и тренируется по индивидуальной программе.

В сезоне 2024/25 Денисенко набрал 39 очков в 65 матчах за клубы АХЛ «Милуоки Адмиралс» (фарм-клуб «Нэшвилл Предаторз» НХЛ) и «Хендерсон Сильвер Найтс» («Вегас Голден Найтс» НХЛ).

