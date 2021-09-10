Президент Лиги ВТБ: «УНИКС всегда поражал»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился своим видением ситуации в УНИКСе. Он высоко оценивает и селекцию, и маркетинговую работу казанского клуба, сообщает пресс-служба команды.

Кущенко приехал в Казань для участия в форуме «Россия — спортивная держава». Он отметил гостеприимство города: «В этом году у казанцев новый тренерский штаб, обновлен и состав команды. Подготовка идет, что называется, с колес. Я нахожусь в Казани с рабочим визитом. В эти дни в вашем городе проходит международный спортивный форум „Россия — спортивная держава“. Очередное масштабное спортивное событие. Кроме того, мне выпала честь поздравить от лица Единой лиги ВТБ президента БК УНИКС Евгения Борисовича Богачева с прошедшим днем рождения. Кроме того, сам клуб не так давно отметил свой 30-летний юбилей. Как и всегда, столица Татарстана встречает очень хлебосольно».

Оценивая изменения в составе УНИКСа, президент лиги отметил переход хорватского форварда Марио Хезоньи. «УНИКС всегда поражал. Это один из сильнейших клубов лиги. В предстоящем сезоне команда в четвертый раз в своей истории примет участие в главном клубном турнире континента — Евролиге. Отмечу яркие имена новичков УНИКСА. Тот же Хезонья — супер-трансфер этого лета! Видел его игру в НБА, и вот сегодня он стал самым результативным игроком встречи. Но главное, на мой взгляд, он внесет новое веяние в баскетбол», — заметил собеседник клубной пресс-службы.

Кущенко обратил внимание на особенности предстоящего сезона: «УНИКС начнет чемпионат с очень непростых игр. 23 сентября — матч с „Локомотивом-Кубанью“, затем — „Зелена-Гура“ и „Зенит“. Времени на раскачку у вашей команды не будет. Более того, этот ритм в современной пандемийной реальности — определенная проверка на прочность, насколько высок уровень организации клубов. Надеюсь, менеджмент участников турнира научился качественно выполнять свои обязанности в таких непростых условиях».

Президент Лиги ВТБ дал понять, что вскоре организация обнародует полный перечень антиковидных мер. «Завтра на форуме мы планируем обсудить их среди прочих тем. Еще раз обращу внимание, что это наша новая реальность, которую мы ни в коем случае не должны игнорировать, а, напротив, обязаны соблюдать все необходимые санитарные требования. Возвращаясь к вопросу. УНИКС — устоявшийся, сильный клуб, традиционно занимающий высокие призовые места. В прошлом сезоне команда добилась выдающегося спортивного результата — вышла в финал Единой лиги ВТБ и Еврокубка. Дальше — только золото!» — заметил он.

Отдельно Кущенко прокомментировал эффективность работы маркетингового отдела УНИКСа, оценив новый куб на арене «Баскет-холла»: «Как президент Лиги ВТБ благодарю вас за установку под сводами „Баскет-холла“ видеокуба. Этот маркетинговый инструмент любим во всем мире огромным числом болельщиков. Уверен, он привлечет еще больше зрителей на трибуны домашней арены клуба. Куб помогает решить сразу несколько маркетинговых задач: это и рекламная площадь, и инструмент по работе со зрителями. Знаю, что болельщики УНИКСа всегда крайне уважительны к своей команде и соперникам».

Президент лиги также высказал свое мнение о работе на играх групп поддержки: «Кроме того, для меня очевидно, что с каждым годом телевизионная картинка становится всё более привлекательной. Кстати, совсем недавно, находясь на матчах Кубка Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге, я не сразу осознал, что же меня поразило. Оказывается, это танцовщицы группы поддержки! Они вернулись со сцены на площадку. Скажу, что многие клубы уже обратились в лигу с просьбой вернуть девушек на паркет (разумеется, строго при наличии отрицательного ПЦР-теста). Будем думать, но я склоняюсь к тому, что всё реально при соблюдении санитарных мер безопасности».