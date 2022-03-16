Президент лиги ВТБ Кущенко: Наши матчи обслуживают только российские рефери

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал «Известиям» о ситуации с баскетбольными арбитрами, обслуживающими турнир.

«Наши матчи обслуживают только российские рефери, — рассказал Сергей Кущенко. — Те судьи, которые работали на матчах Евролиги и Еврокубка, пока не могут работать в Единой лиге. С одной стороны, их не хватает. Все-таки классные арбитры также поднимают качество баскетбола. С другой — наши рефери, как и молодые игроки, приобретают бесценный опыт. Лига не сомневается, что в плане судейства никаких нареканий не будет. А когда ситуация немного устаканится, то, думаю, мы сможем вернуть иностранных арбитров, с которыми сотрудничаем долгое время», – заявил Кущенко.

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