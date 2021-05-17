Президент Лиги студентов: Ситуация с отсутствием горячей воды в общежитиях КФУ решается

Проблема с отсутствием горячей воды в общежитиях КФУ на данный момент устраняется руководством вуза. Лига студентов находится в контакте с сотрудниками учебного заведения для более оперативного решения вопроса. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал президент организации Руфат Киямов.

«Горячей воды нет в общежитии №4 в студенческом городке. Сейчас уточняется, в каких еще зданиях отсутствует вода. В первую очередь мы обратились в администрацию Казанского федерального университета. Мы сейчас находимся на связи непосредственно с КФУ», — сказал Киямов.

По его словам, отсутствие горячей воды связано с аварией на одном из участков трубопровода. Для решения проблемы необходимо провести их замену, что занимает достаточно длительное время, отметил президент Лиги студентов.

Всего в социальных сетях к президенту организации обратились шесть студентов, которые жалуются на отсутствие воды в общежитиях КФУ с 1 мая. На вопрос, были ли созданы попытки для обеспечения студентов горячей водой альтернативными способами, Киямов не ответил.

Точные сроки решения вопроса на данный момент неизвестны, но в течение дня-двух ситуация должна проясниться, отметил Киямов.

Ранее в социальных сетях появились жалобы студентов КФУ об отсутствии воды в общежитиях. Они утверждают, что им приходится спускаться с девятых этажей с полными ведрами воды для того, чтобы принять душ.