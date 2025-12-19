news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 19 декабря 2025 18:14

Президент «Лиги студентов РТ»: Важно, что на прямой линии уделили внимание молодым семьям

Читайте нас в
Телеграм

Важно, что на прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным много внимания было уделено поддержке молодых семей. Таким мнением с «Татар-информом» поделился президент «Лиги студентов» Татарстана Шамиль Якупов.

«Для нас важно, что уделили много внимания поддержке молодых семей, наша организация также много занимается этой темой. Например, проводим семейный фестиваль, стараемся помогать студенческим семьям в получении общежития и так далее», – сказал собеседник агентства.

Также важным стали мысли Владимира Путина об участии молодых людей в гуманитарных миссиях в новые регионы и на передовую. «Лига студентов РТ» готовит большой сбор гуманитарной помощи, который будет приурочен к 30-летию организации.

#Владимир Путин #лига студентов РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки

Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки

18 декабря 2025
Пенсионные баллы: как их начисляют, и сколько могут получить за год жители Татарстана

Пенсионные баллы: как их начисляют, и сколько могут получить за год жители Татарстана

18 декабря 2025