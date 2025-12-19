Президент «Лиги студентов РТ»: Важно, что на прямой линии уделили внимание молодым семьям

Важно, что на прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным много внимания было уделено поддержке молодых семей. Таким мнением с «Татар-информом» поделился президент «Лиги студентов» Татарстана Шамиль Якупов.

«Для нас важно, что уделили много внимания поддержке молодых семей, наша организация также много занимается этой темой. Например, проводим семейный фестиваль, стараемся помогать студенческим семьям в получении общежития и так далее», – сказал собеседник агентства.

Также важным стали мысли Владимира Путина об участии молодых людей в гуманитарных миссиях в новые регионы и на передовую. «Лига студентов РТ» готовит большой сбор гуманитарной помощи, который будет приурочен к 30-летию организации.