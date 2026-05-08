Эксперт Мальцев объяснил, какой напиток лучше подойдет к шашлыку

Майские праздники многие не представляют без мяса на мангале, однако культура приготовления шашлыка требует особой подготовки – от выбора мяса до правильных напитков. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил президент Лиги Шашлыка Валерий Мальцев.

По его словам, колоссальное количество российских производителей хорошо подходят для любого мяса, а вот пенные напитки постепенно уходят из шашлычного оборота. Крепкий алкоголь, например водка или виски, лучше всего сочетается с бараниной, тогда как красное и белое вино универсальны. Пиво же, по мнению эксперта, уступает место более изысканным напиткам.

Мальцев также напомнил основные правила идеального шашлыка: лучшая стадия готовности углей – когда они покрыты белым пеплом («поседевшие угли»), маринад должен быть сделан своими руками, а сам процесс превращается в настоящую церемонию – от выбора дров до подачи. «Шашлык перестает быть просто едой, когда вы начинаете относиться к нему с душой», – резюмировал президент Лиги Шашлыка.