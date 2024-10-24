Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Президент Лаоса – Путину: После саммита БРИКС в Казани роль России в мире вырастет
Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит поздравил Президента РФ Владимира Путина с успешным проведением саммита БРИКС в Казани, отметив, что после этого мероприятия роль России в мире вырастет.
«Хотел бы поздравить Вас с успешным проведением XVI саммита БРИКС и думаю, что после этого мероприятия роль России на международной арене вырастет», - цитирует гостя пресс-служба Кремля во время встречи лидеров на полях саммита в Казани.
Путин, в свою очередь, поблагодарил Сисулита за участие в саммите БРИКС и добавил, что будет рад видеть его на Параде Победы в Москве в 2025-м.
«С теплотой вспоминаю нашу встречу в мае, когда вы посещали Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Будем рады видеть Вас на праздновании 80-летия Победы в Москве в следующем году», - сказал российский лидер.
Путин также добавил, отношения между Россией и Лаосской Народно-Демократической Республикой уже достигли уровня стратегического партнёрства. Еще он напомнил, что в 2025-м страны отмечают юбилей – 65 лет с момента установления дипломатических отношений.
«Абсолютные величины товарооборота пока скромные, но всё-таки тенденция очень хорошая, в разы увеличивается», - уверен глава российского государства.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»