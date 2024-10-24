Президент Лаоса – Путину: После саммита БРИКС в Казани роль России в мире вырастет

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит поздравил Президента РФ Владимира Путина с успешным проведением саммита БРИКС в Казани, отметив, что после этого мероприятия роль России в мире вырастет.

«Хотел бы поздравить Вас с успешным проведением XVI саммита БРИКС и думаю, что после этого мероприятия роль России на международной арене вырастет», - цитирует гостя пресс-служба Кремля во время встречи лидеров на полях саммита в Казани.

Путин, в свою очередь, поблагодарил Сисулита за участие в саммите БРИКС и добавил, что будет рад видеть его на Параде Победы в Москве в 2025-м.

«С теплотой вспоминаю нашу встречу в мае, когда вы посещали Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Будем рады видеть Вас на праздновании 80-летия Победы в Москве в следующем году», - сказал российский лидер.

Путин также добавил, отношения между Россией и Лаосской Народно-Демократической Республикой уже достигли уровня стратегического партнёрства. Еще он напомнил, что в 2025-м страны отмечают юбилей – 65 лет с момента установления дипломатических отношений.

«Абсолютные величины товарооборота пока скромные, но всё-таки тенденция очень хорошая, в разы увеличивается», - уверен глава российского государства.