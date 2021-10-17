Президент КХЛ о матче «Ак Барса» в ОАЭ: Будет зрелищно

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов прокомментировал пресс-службе лиги проведение матча регулярного чемпионата «Авангард» — «Ак Барс» в Дубае, отметив важность этого факта для развития хоккея.

Морозов, экс-форвард «Ак Барса», не сомневается в том, что матч будет зрелищным.

«Мы рады, что спустя почти два года проект KHL World Games возвращается! ОАЭ станут 15-й страной, где состоится матч чемпионата КХЛ, и нам очень приятно, что в Дубай отправятся действующий обладатель Кубка Гагарина «Авангард» и единственный трехкратный чемпион нашей лиги «Ак Барс». Эти команды в прошлом плей-офф выдали одну из лучших серий в истории КХЛ, и нет сомнений, что предстоящий матч получится боевым и зрелищным», — предположил Морозов.

Президент КХЛ поблагодарил власти ОАЭ за содействие: «Мы благодарны Министерству туризма и коммерции города Дубай, спортивному совету Дубая, хоккейному клубу "Авангард" за сотрудничество и возможность проведения матча в таком ярком месте. ОАЭ — перспективный рынок для развития хоккея, и мы вместе с клубами постараемся сделать так, чтобы знакомство Дубая с КХЛ и нашей игрой получилось ярким и запоминающимся.