Президент КХЛ Морозов стал внештатным советником заместителя Председателя Правительства

Бывший капитан казанского «Ак Барса», ныне занимающий пост президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов назначен внештатным советником заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко. Об этом сообщает пресс-служба проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», «Лидеры России».

«Алексея Морозова я знаю много лет. Он был капитаном нашей сборной, когда в Квебеке в год 100-летия хоккея Россия выиграла чемпионат мира, обыграв Канаду. В 2010 году он был нашим знаменосцем на Олимпийских играх. В период руководства КХЛ я пригласил его на пост президента Молодежной хоккейной лиги, так как он был талантливым игроком, который стремился развиваться еще и в области менеджмента», − заявил Чернышенко.

Отмечается, что на новом посту Морозову предстоит помогать в решении вопросов, касающихся развития государственно-частного партнерства в социальной сфере, в том числе в области спорта, а также содействовать в реализации национальных проектов.

«Я многому научился, работая под началом Дмитрия Николаевича, и серьёзно прокачал свои менеджерские навыки. Сейчас он уже два года работает на посту заместителя Председателя Правительства России, поэтому от взаимодействия с ним ожидаю получить интересный опыт государственной деятельности и новые экспертные компетенции», − отметил Морозов.

Стоит отметить, что управленческий тандем уже приступил к новому этапу совместной работы, при этом, как подчеркивает Морозов, определенный вектор усилий по-прежнему будет направлен на развитие КХЛ.