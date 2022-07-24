Президент КХЛ Морозов - о селекции «Ак Барса»: Собралась команда, которая хочет побеждать

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал порталу «Чемпионат» нынешнюю селекцию «Ак Барса», дав ей высокую оценку и отдельно сказав про своих бывших партнеров по нападению — Даниса Зарипова и Илью Ковальчука.

Прежде всего, Морозов отметил приход Александра Радулова и возвращение Зинэтулы Билялетдинова.

«Состав «Ак Барса» интересный. Случайно на отдыхе встретил Радулова, пообщались с ним. Интересно будет понаблюдать, с Данисом мы всегда на связи. Уже запланировал сходить на первый матч сезона с «Динамо». Будет интересно последить за командой. И Зинэтула Хайдярович вернулся, с ним хочется пообщаться, какая роль у него будет».

Президент КХЛ, сыгравший в локаутном (2004-2005 гг.) сезоне больше всех нападающих «Ак Барса» – (20+22 в 62 играх) не стал сравнивать две эти казанские команды, выделив желание нынешних «барсов» побеждать.

«Нельзя сравнивать этот «Ак Барс» с локаутным, они разные. Здесь ребята, которые хотят играть. Видно желание у Радулова, Шипачёва, остальных. Собралась команда, которая хочет побеждать. Данис остался в хоккее, пошёл на понижение зарплаты, но хочет побеждать. Это совсем другое. Локаутный год был тяжёлым, никто не знал, вдруг он сейчас закончится, и все уедут. Для кого-то это было перевалочным пунктом. А здесь ребята собрались в единое целое. Надеюсь, всё получится. И Знарок после паузы хочет доказать как тренер».

Говоря о своем многолетнем партнере Данисе Зарипове, передумавшем вешать коньки на гвоздь, Морозов с уважением отметил желание Даниса побеждать.

«Куда ещё Данису побеждать? Шестой кубок нужен. Он же говорил, что надо на хорошей ноте закончить. Будем расти, жить дальше, надеюсь, однажды кто-то его рекорд побьёт».

Что до еще одного партнера Морозова по нападению «Ак Барса» локаутного сезона, Ильи Ковальчука (57 игр:19+24), то его статус пока не определен.

«С Ковальчуком общаюсь. Да, пока что он безработный, не планировал ли его привлечь? Он же не объявил об окончании карьеры», – подытожил Морозов.