Президент КХЛ Морозов отреагировал на новый контракт Зарипова с «Ак Барсом»

Президент КХЛ Алексей Морозов, не один сезон успешно поигравший в первой пятерке казанского «Ак Барса» вместе с Данисом Зариповым, порадовался за своего бывшего партнера, подписавшего новый контракт с казанским клубом.

«Рад, что у Даниса есть желание и здоровье продолжать карьеру, радовать болельщиков своей игрой. В Казани собирается серьезный состав, много хороших игроков. Данис всегда ставил цель побеждать, он заявлял о том, что хотел бы завершить карьеру на мажорной ноте, выиграть шестой Кубок Гагарина. Зарипов — без сомнения, одна из ярчайших звезд КХЛ, легенда хоккея Татарстана», — передает слова Морозова ТАСС.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 27 матчах и набрал 12 (4+8) очков. Также Зарипов является единственным в истории КХЛ пятикратным обладателем Кубка Гагарина, три раза нападающий завоевал трофей в составе «Ак Барса», дважды — в рядах «Металлурга» из Магнитогорска. Зарипов появился в составе «Ак Барса» в сезоне 2001-2002.