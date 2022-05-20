Президент КХЛ Морозов опроверг слухи о разделении лиги на два дивизиона

Президент КХЛ Алексей Морозов отреагировал на информацию СМИ о разделении лиги на дивизион «А» и «Б».

«Я узнал об этой идее из СМИ. Мы разделили МХЛ на дивизион А и Б. Но о КХЛ речь не идет. Кто такое мог придумать? Если такое случится, КХЛ развалится. На мой взгляд, такое недопустимо. Хоккей должен быть в регионах. Как делить лигу? По какому принципу? Давайте такие слухи не обсуждать», — цитирует Морозова Sport24.

Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщало о революции в КХЛ, согласно которой сильнейшие 12 клубов КХЛ были бы объединены в один дивизион и играли бы весь регулярный чемпионат между собой.