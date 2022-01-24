Президент Кубы поблагодарил российского лидера за помощь в борьбе с Covid-19
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Проведен обстоятельный обмен мнениями по тематике двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия», – говорится в сообщении.
Мигель Диас-Канель поблагодарил коллегу за гуманитарную помощь, в том числе в части борьбы с Covid-19. Также лидеры обсудили вопросы дальнейшей координации действий стран на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнерства.
Стороны подтвердили настрой на тесную работу по укреплению двусторонних отношений и условились об активизации контактов на различных уровнях.