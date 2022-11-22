Президент Кубы поблагодарил Путина за поддержку в торгово-экономической сфере

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес поблагодарил РФ и лично российского лидера Владимира Путина за поддержку и сотрудничество в торгово-экономической сфере. Он также выразил надежду на то, что двусторонние отношения между двумя государствами продолжат укрепляться, сообщает пресс-служба Правительства России.

Кубинский лидер сегодня встретился с сопредседателем Российско-кубинской межправительственной комиссии —вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко. На встрече стороны обсудили главные вопросы торгово-экономического, кредитно-финансового и отраслевого сотрудничества. Беседа состоялась в преддверии переговоров Бермудеса с Путиным.

«Я очень благодарен вам за оценку текущей ситуации и сказанные теплые слова. Хочу заверить, что Куба для нас ключевой союзник и надежный партнер в латиноамериканском регионе, отношения с которым не зависят от конъюнктуры и носят стратегический характер», — отметил Чернышенко.