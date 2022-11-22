news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
22 ноября 2022  11:08

Президент Кубы поблагодарил Путина за поддержку в торгово-экономической сфере

news_top_970_100

Фото: duma.gov.ru

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес поблагодарил РФ и лично российского лидера Владимира Путина за поддержку и сотрудничество в торгово-экономической сфере. Он также выразил надежду на то, что двусторонние отношения между двумя государствами продолжат укрепляться, сообщает пресс-служба Правительства России. 

Кубинский лидер сегодня встретился с сопредседателем Российско-кубинской межправительственной комиссии —вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко. На встрече стороны обсудили главные вопросы торгово-экономического, кредитно-финансового и отраслевого сотрудничества. Беседа состоялась в преддверии переговоров Бермудеса с Путиным. 

«Я очень благодарен вам за оценку текущей ситуации и сказанные теплые слова. Хочу заверить, что Куба для нас ключевой союзник и надежный партнер в латиноамериканском регионе, отношения с которым не зависят от конъюнктуры и носят стратегический характер», — отметил Чернышенко.

#Дмитрий Чернышенко #Владимир Путин #политика
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100