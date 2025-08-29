«Впереди большие перспективы». В Казани открылся III турнир по конкуру на Приз Раиса РТ

29 августа в Казани состоялась церемония открытия III традиционного международного турнира по конкуру - на Приз Раиса Республики Татарстан. Общий призовой фонд соревнований составляет 6 500 000 рублей.

Столица Татарстана принимает международный турнир в третий раз на площадке МКСК «Казань». За звание лучшего поборются участники из 6 стран: России, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Литвы. Россию представляет порядка 20 регионов.

Фото: © Екатерина Маркс / ИА «Татар-информ»

Торжественная часть соревнований началась с приветствия почетных гостей. Вступительное слово произнесла Марина Владимировна Сечина – Президент Федерации конного спорта России.

Она выделила растущее количество участников соревнований и поздравила присутствующих со стартом международного турнира по конкуру и предстоящими праздниками Днем города Казани и Республики Татарстан.

«Особенно приятно, что мы проводим эти соревнования традиционно уже третий год. И каждый год количество участников из разных стран и регионов возрастает.

Поздравляю с наступающими праздниками, с днем города Казани и Республики Татарстан и с большим нашим спортивным праздником на приз Раиса Республики Татарстан».

Фото: Екатерина Маркс / ИА «Татар-информ»

Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, заместитель Премьер-министра РТ - Марат Азатович Зяббаров немного поделился предысторией организации соревнований и отметил положительную динамику количества участников международного турнира по конкуру.

«Три года назад по инициативе Федерации Минспорта России и при поддержке Раиса РТ Рустама Нургалиевича Минниханова мы начали большой путь в направлении учреждения данных соревнований. Вначале было сложно, но с каждым годом мы набираем обороты, в плане организации и числу участников соревнований.

Мы развиваемся и сейчас обсуждаем уже другие направления большого спорта, в которых сможем задействовать наши многочисленные спортивные площадки в Казани. В том числе и казанского ипподрома, где мы сейчас и находимся».

Фото: Екатерина Маркс / ИА «Татар-информ»

Министр спорта РТ Владимир Леонов отметил растущий уровень и перспективы развития конного спорта в Казани.

«Сегодня мы имеем одну из лучших спортивных инфраструктур в нашей стране. И с каждым годом она преображается. Если говорить о конном спорте, это и ипподром, который мы отремонтировали, и конный манеж, который тоже с каждым годом мы приводим в порядок.

Все это благодаря конечно же усилиями Раиса РТ Рустама Минниханова. Я уверен, у нас впереди большие перспективы».

Программа турнира по конкуру включает в себя 11 маршрутов различной сложности. Соревнования проходят 29 и 30 августа 2025 г. на МКСК «Казань».

А завтра, 30 августа, приуроченного к празднованию дню города Казани и Республики Татарстан стартуют самые престижные скачки России на Приз Президента Российской Федерации.

Гостей и жителей города ждут напряженная борьба лучших лошадей страны и развлекательная программа с участием звезд татарской эстрады Раяза Фасыйхова, Гульназ Асаевой и Государственного камерного хора Республики Татарстан под управлением народной народной артистки РТ Миляуши Таминдаровой.

Ведущим скакового дня станет известный спортивный журналист - Дмитрий Губерниев.

Ранее столица Татарстана принимала эти соревнования дважды: в 2005 и 2011 годах.