Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Президент Конго прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
В Казань для участия в саммите БРИКС прибыл Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. В международном аэропорту его встретил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.
Глава парламента республики тепло поприветствовал иностранного гостя, после чего его угостили татарским национальным блюдом чак-чаком и предложили отведать каравай.
Сегодня в Казани стартует саммит БРИКС, который продлится три дня. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»