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Экономика 22 октября 2024 18:25

Президент Конго прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

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В Казань для участия в саммите БРИКС прибыл Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. В международном аэропорту его встретил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Глава парламента республики тепло поприветствовал иностранного гостя, после чего его угостили татарским национальным блюдом чак-чаком и предложили отведать каравай.

Сегодня в Казани стартует саммит БРИКС, который продлится три дня. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.

#Конго #БРИКС #Казань #Фарид Мухаметшин
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