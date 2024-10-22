Президент Конго прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

В Казань для участия в саммите БРИКС прибыл Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. В международном аэропорту его встретил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Глава парламента республики тепло поприветствовал иностранного гостя, после чего его угостили татарским национальным блюдом чак-чаком и предложили отведать каравай.

Сегодня в Казани стартует саммит БРИКС, который продлится три дня. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.