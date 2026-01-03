Президент Колумбии призвал ООН и ОАГ к срочному заседанию из-за бомбардировки Венесуэлы

Президент Колумбии Густаво Петро сообщил о нанесении ракетных ударов по столице Венесуэлы – Каракасу. По утверждению политика, бомбардировки осуществляют вооруженные силы Соединенных Штатов Америки. Его слова приводит «ТАСС».

Колумбийский лидер обратился к мировому сообществу с призывом обратить внимание на происходящее, подчеркнув, что удары наносятся непосредственно ракетами.

В связи с атакой Густаво Петро потребовал немедленной реакции от международных институтов. Он заявил о необходимости проведения срочных заседаний Организации американских государств (ОАГ) и Организации Объединенных Наций (ООН) для обсуждения сложившейся ситуации и действий американских военных в отношении Венесуэлы.