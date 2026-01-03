news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 3 января 2026 10:34

Президент Колумбии призвал ООН и ОАГ к срочному заседанию из-за бомбардировки Венесуэлы

Читайте нас в
Телеграм

Президент Колумбии Густаво Петро сообщил о нанесении ракетных ударов по столице Венесуэлы – Каракасу. По утверждению политика, бомбардировки осуществляют вооруженные силы Соединенных Штатов Америки. Его слова приводит «ТАСС».

Колумбийский лидер обратился к мировому сообществу с призывом обратить внимание на происходящее, подчеркнув, что удары наносятся непосредственно ракетами.

В связи с атакой Густаво Петро потребовал немедленной реакции от международных институтов. Он заявил о необходимости проведения срочных заседаний Организации американских государств (ОАГ) и Организации Объединенных Наций (ООН) для обсуждения сложившейся ситуации и действий американских военных в отношении Венесуэлы.

#ООН #Венесуэла
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани временно закрыты станции метро «Проспект Победы» и «Дубравная»

В Казани временно закрыты станции метро «Проспект Победы» и «Дубравная»

2 января 2026
Кто сможет выйти на пенсию в 2026 году в Татарстане

Кто сможет выйти на пенсию в 2026 году в Татарстане

2 января 2026