Президент Казахстана выразил соболезнования семьям погибших во время протестов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своего обращения к гражданам страны выразил соболезнования семьям погибших в ходе протестов.

«От рук бандитов пострадали не только административные здания, но и личное имущество мирных жителей, не говоря уже о здоровье и жизни сотен гражданских лиц и военнослужащих», — цитирует главу государства РИА Новости.

Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. Пока боевики не сложили оружие — операция против них будет продолжаться.

Президент Казахстана также отметил, что все требования граждан, выраженные в мирной форме, были услышаны, по итогам диалога был найден компромисс и выработаны решения по острым социально-экономическом проблемам. В регионах, где сохранится стабильная ситуация, власти будут поэтапно снимать режим чрезвычайного положения.

Жители республики вышли на массовые митинги в начале этого года. Причиной стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства, также были приняты ряд мер, но протестные акции не завершились, а столкновения с правоохранителями участились. На территории страны начал действовать режим чрезвычайного положения.