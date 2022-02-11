Президент Казахстана ознакомился с работой «Татнефти» и «ТАНЕКО»

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочим визитом в Татарстане, посетил сегодня комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» в Нижнекамске. В поездке его сопровождал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов рассказал им о работе предприятия и презентовал производственные мощности комплекса. После этого Президент Казахстана побывал в операционном центре, где ему были представлены основные направления выпускаемой продукции.

Сейчас здесь работают 28 производственных установок, которые позволяют выпускать 30 видов продукции. В их числе автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, судовое топливо, базовые масла и смазочные материалы, соответствующие стандарту «Евро-6».

Помимо этого, Касым-Жомарт Токаев ознакомился с другими видами деятельности «Татнефти» и провел встречу с будущими работниками предприятия, обучающимися на действующем шинном производстве в Нижнекамске.