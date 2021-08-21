Путин на встрече с Президентом Казахстана: товарооборот за 1-е полугодие вырос на 33 %

Президент России Владимир Путин принял в Кремле Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, сообщается на портале kremlin.ru.

В первую очередь, Президент РФ отметил прочность экономических связей между двумя странами: «Несмотря на пандемию, в прошлом году у нас был небольшой спад – около 4 процентов, зато за I полугодие текущего года товарооборот вырос более чем на 33 процента сразу».

«Но конечно, сейчас один из наиболее актуальных вопросов – это вопрос безопасности, особенно в связи с событиями, которые сейчас развиваются в Афганистане, — перешел Владимир Путин к обсуждению злободневных тем.

Российский лидер напомнил о предстоящей 23 августа видеоконференции в рамках ОДКБ и совместной работе в рамках ШОС и ОДКБ в плановом порядке в середине сентября.

Президент Казахстана отметил важность еще одной встречи: «Мы запланировали с Вами встречу форума приграничных районов, регионов, и надеюсь, что она состоится в октябре, если не в личном формате, то хотя бы в режиме онлайн, поскольку люди ждут, это очень важно с точки зрения придания дополнительного импульса нашим союзническим отношениям».