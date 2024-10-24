Президент Казахстана: Казань - исторический центр евразийского континента

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Казань, где проходит в эти дни саммит стран БРИКС, - уникальный исторический центр евразийского континента. Об этом сообщил сегодня на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» в Казани Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

«БРИКС превратился в глобальный центр международного притяжения, к которому проявляют практический интерес многие страны, стремящиеся к взаимовыгодному сотрудничеству. БРИКС обладает огромным потенциалом к развитию и объединяет государства разных континентов, укрепляя солидарность и эффективно используя совместные возможности на благо всех участников», - сказал он.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что БРИКС обладает ресурсами и опытом для построения будущего, основанного на принципах совместного процветания, взаимного уважения и партнерства.