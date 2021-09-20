Президент Израиля выразил соболезнования Путину после трагедии в пермском вузе

Президент Израиля Ицхак Герцог выразил глубокие соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину и всему народу РФ из-за трагедии, случившейся в Пермском университете.

«Глубоко потрясен и опечален массовым убийством, совершенным в Пермском университете в России. Мои помыслы с ранеными, уцелевшими, семьями невинных жертв. От имени народа Израиля я выражаю наши глубочайшие соболезнования Президенту Путину и российскому народу», — написал Герцог в своем Twitter’е.

Сегодня, 20 сентября, студент открыл огонь на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. Сотрудники правоохранительных органов обезвредили и задержали 18-летнего стрелка. По данным Минздрава, в ходе инцидента погибли шесть человек, 24 были ранены.

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров пообещал, что родным погибших будет оказана необходимая помощь, о чем сообщало ИА «Татар-информ».