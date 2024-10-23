Президент Ирана заявил о важности создания валютной корзины БРИКС

Масуд Пезешкиан

Фото: © Станислав Красильников / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Современный мир сталкивается с проблемами в области продовольственной безопасности, изменениями климата, глубоким кризисом, разделением Севера и Юга. О необходимости создания валютной корзины БРИКС или нового механизма расчетов заявил сегодня на расширенном заседании саммита БРИКС в Казани Президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«С большим сожалением должен сказать, что американцы способствовали разрастанию конфликтов, а также войн по всему миру. И мы прекрасно понимаем, что сейчас происходит в Ливане и Палестине», – сказал он.

По словам Президента ИРИ, формирование и расширение БРИКС за последние годы стало для мирового сообщества «возможностью не связывать свою судьбу исключительно с желаниями и стремлениями западных держав». Группа БРИКС открыла альтернативный путь и утвердила свою роль.

«С добавлением в БРИКС новых участников эта группа теперь представляет значительную часть развивающихся стран и вновь появляющихся рынков по этой причине. Возрастают ожидания по принятию группой более оперативных и амбициозных решений», – заметил Пезешкиан.

Он также поднял вопросы развития мировой экономики и финансовых взаимоотношений. По мнению политика, необходимо уменьшить доминирование доллара в мировой экономике. В этой связи необходимо создание валютной корзины БРИКС или нового механизма расчетов, независимого от доллара.