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Общество 23 октября 2024 15:17

Президент Ирана заявил о важности создания валютной корзины БРИКС

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Президент Ирана заявил о важности создания валютной корзины БРИКС
Масуд Пезешкиан
Фото: © Станислав Красильников / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Современный мир сталкивается с проблемами в области продовольственной безопасности, изменениями климата, глубоким кризисом, разделением Севера и Юга. О необходимости создания валютной корзины БРИКС или нового механизма расчетов заявил сегодня на расширенном заседании саммита БРИКС в Казани Президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«С большим сожалением должен сказать, что американцы способствовали разрастанию конфликтов, а также войн по всему миру. И мы прекрасно понимаем, что сейчас происходит в Ливане и Палестине», – сказал он.

По словам Президента ИРИ, формирование и расширение БРИКС за последние годы стало для мирового сообщества «возможностью не связывать свою судьбу исключительно с желаниями и стремлениями западных держав». Группа БРИКС открыла альтернативный путь и утвердила свою роль.

«С добавлением в БРИКС новых участников эта группа теперь представляет значительную часть развивающихся стран и вновь появляющихся рынков по этой причине. Возрастают ожидания по принятию группой более оперативных и амбициозных решений», – заметил Пезешкиан.

Он также поднял вопросы развития мировой экономики и финансовых взаимоотношений. По мнению политика, необходимо уменьшить доминирование доллара в мировой экономике. В этой связи необходимо создание валютной корзины БРИКС или нового механизма расчетов, независимого от доллара.

#саммит БРИКС #доллар #экономика #Иран #БРИКС
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