Президент Ирана прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Казань для участия в XVI саммите БРИКС. В аэропорту столицы Татарстана его встретил Премьер-министр РТ Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин.

Руководитель исламской республики угостился татарским национальным блюдом – чак-чаком. Ему также предложили попробовать каравай. Пезешкиан поблагодарил за тёплый приём.

В Казани сегодня открылся саммит БРИКС, который продлится до 24 октября.

Утром в столицу Татарстана уже прибыли премьер-министр Индии Нарендра Моди, Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, Президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса и председатель Китая Си Цзиньпин.