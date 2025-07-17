Президент Ирана Пезешкиан пересел в такси после инцидента с машинами кортежа

Машины из кортежа президента Ирана Масуда Пезешкиана заглохли. Причиной вынужденной остановки стал разбавленный водой бензин. В итоге иранскому лидеру пришлось пересесть в такси из своего автомобиля, пишет агентство NasrNews.

«Во время неофициальной поездки Масуда Пезешкиана в Тебриз три автомобиля, в которых он и его телохранители находились, остановились на полпути в провинции Казвин из-за того, что в них оказался бензин, смешанный с водой. Президент проехал остаток пути до Тебриза на такси», — говорится в материале.

Некачественный бензин залили на одной из заправок, где остановились заправиться машины кортежа президента.

«Перед Тасуа президент и его наземная охрана отправились в сторону Тебриза на трех автомобилях и остановились на заправке перед съездом на Раштское шоссе», – говорится в сообщении.

Как показала проверка, подобное нарушение уже имело место.