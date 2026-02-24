news_header_top
Президент ИИХФ: «Сложно сказать, заслуживала ли сборная США победу»

Президент ИИХФ: «Сложно сказать, заслуживала ли сборная США победу»
Фото: iihf.com

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф оценил финал турнира по хоккею на Олимпиаде-2026 между сборными Канады и США.

«Фантастический финал и турнир, отличный дух, и отлично, что всё это есть у лучших игроков мира. Сложно сказать, заслуживала ли сборная США победу. Это (формат турнира – прим.ред.) «три на три» (в овертайме), тут всё могло быть», – цитирует Тардифа ТАСС.

В рамках Олимпийских игр-2026 сборная США обыграла Канаду (2:1 ОТ) в овертайме и оформила чемпионство в данном турнире.

Зимние Олимпийские игры-2026 проходили в Италии с 6 по 22 февраля. Следующая Олимпиада-2030 состоится во Франции с 1 по 17 февраля.

