Президент Гвинеи-Бисау – Президенту РФ: «Спасибо, брат, дорогой Путин»
Президент России Владимир Путин провел в Московском Кремле переговоры со своим коллегой из Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Об этом сообщает ТАСС.
Президент Гвинеи-Бисау обратился к российскому лидеру со следующими словами на русском языке: «Спасибо, брат, дорогой Путин». Таким образом он выразил благодарность за приглашение посетить Москву с государственным визитом
Политик также поблагодарил Президента РФ за то, что в России повышены квоты на обучение военных, сотрудников полиции и студентов из Гвинеи-Бисау.
«Некоторые [российские] компании также заинтересованы в развитии отношений с Гвинеей-Бисау. Мы надежные партнеры», – подчеркнул Эмбало.
По словам лидера африканской страны, Гвинею-Бисау и Россию связывают исторически дружественные отношения, их народы являются братскими. «Россия еще со времен Советского Союза внесла вклад в становление нашей страны <...> и бисайского народа, он об этом помнит», – добавил он.