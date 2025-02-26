Президент Гвинеи-Бисау – Президенту РФ: «Спасибо, брат, дорогой Путин»

Президенты России и Гвинеи-Бисау Владимир Путин и Умару Сисоку Эмбало в 2024 году

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Президент России Владимир Путин провел в Московском Кремле переговоры со своим коллегой из Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Об этом сообщает ТАСС.

Президент Гвинеи-Бисау обратился к российскому лидеру со следующими словами на русском языке: «Спасибо, брат, дорогой Путин». Таким образом он выразил благодарность за приглашение посетить Москву с государственным визитом

Политик также поблагодарил Президента РФ за то, что в России повышены квоты на обучение военных, сотрудников полиции и студентов из Гвинеи-Бисау.

«Некоторые [российские] компании также заинтересованы в развитии отношений с Гвинеей-Бисау. Мы надежные партнеры», – подчеркнул Эмбало.

По словам лидера африканской страны, Гвинею-Бисау и Россию связывают исторически дружественные отношения, их народы являются братскими. «Россия еще со времен Советского Союза внесла вклад в становление нашей страны <...> и бисайского народа, он об этом помнит», – добавил он.