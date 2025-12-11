Президент ФХМР Скрынник ушел на 78 году жизни после тяжелой болезни

Фото: Евгений Конов / ФХМР

Президент Федерация хоккея с мячом России Борис Скрынник ушел из жизни на 78 году. Отмечается, что причиной смерти стала тяжелая болезнь. Об этом заявил депутат госдумы РФ Николай Валуев.

«К сожалению, Борису Ивановичу было явно плохо в последнее время. Болезнь, тяжелая болезнь. Обязательно позвоню близким и выражу соболезнования. Вчера только звонил его жене Ане, она сказала, что ему плохо, ждут, а ночью все», – приводит слова Валуева «Матч ТВ».

Скрынник возглавлял ФХРМ с 2009 года. За это период он был переизбран на данный пост четыре раза. Кроме того, с 2006 по 2022 он занимал должность президента Международной федерации бенди (FIB).

Известно, что Скрынник планировал досрочно сложить полномочия в ФХРМ и сосредоточится на лечении. В следствие чего федерация назначила внеочередную выборную конференцию на 26 декабря в Москве.