Президент ФКС России рассказал, как деньги помогли привлечь киберспортсменов к ЗОЖ

Киберспорт изначально задумывался как инклюзивный вид спорта и взял вектор на здоровый образ жизни. Как прививались киберспортсменам упорство в достижении результатов и интерес к ЗОЖ, рассказал на пресс-конференции по инклюзвному киберспорту в «Казань Экспо» президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

Один из первых российских киберспортсменов заметил, что участники таких видов спорта за 10 лет сделали огромный шаг вперед.

«Здесь мы выбрали вектор очень простой, понятный молодежи. Как это лично для меня, как для советского человека, ни печально — это деньги», — посетовал он.

Смит заметил, что киберспортсмены воспитывались на примере своих успешных коллег из традиционных видов спорта. Ребят заинтересовывали не только наградами и доходами звезд, но и тем путем, которым они пришли к успеху, в том числе здоровым образом жизни. И это принесло заметные результаты. Таким образом, глобальной задачей ФКС на годы вперед стало целеполагание молодежи.

«Если же говорить про инклюзивность, то здесь мы точно так же всегда видели наш вид спорта как инклюзивный. Другое дело, что у нас не хватало ресурсов выделить это в отдельный трек. Но в наших соревнованиях всегда принимают участие ребята с определенными особенностями здоровья», — сказал Смит.

В пример он привел домашнюю арену ФКС, на которой предусмотрены условия для тренировок всех спортсменов на равных возможностях.

«Главное здесь — это эмоции, потому что люди, которые вовлечены в этот процесс, чувствуют себя частью чего-то большого, перестают ощущать какие-то дискомфортные моменты. Они ощущают себя так же, как и остальные. Они не просят на соревнованиях себе каких-то поблажек, наоборот, они говорят: „Мы хотим, чтобы судья относился к ним так же. Мы такие же“. И это правильно, и это здорово. Это челлендж, который каждый человек для себя проходит, и наша задача — помочь, создав все необходимые условия», — уверен специалист.