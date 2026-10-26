Президент FISU рассказал, когда Казань сможет принять международные турниры

Фото: Иван Жуков / «Татар-информ»

Сегодня с рабочим визитом в столице Татарстана находится президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Леонц Эдер.

Он поговорил с журналистами. В частности, рассказал, когда Казань может рассчитывать на проведение Универсиады:

- Казань изменилась за эти годы. И даже в 2013 году была разница, которая была «до» и в тот момент. Но я вижу, что Казань развилась не только с точки зрения спорта, но и с точки зрения технологий. И, кончено, молодежь - это самый главный актив. И тогда на Универсиаде 2013 года было много волонтеров, а сейчас их количество возрасло кратно. Это очень удобно для различных федераций, потому что с их помощью можно развивать и проводить различные мероприятия. Стоит отметить, что сейчас уже многие волонтеры раблтают на FISU - это тоже своеобразный карьерный рост.

- Какие международные проекты планируется реализовать в Казани?

- Отрадно видеть, что Казань готова принять Универсиаду буквально «вчера». Высокая степень развития города позволяет проводить любые мероприятия. Можно начинать с сегодняшнего дня. Сейчас мы ждем, когда геополитическая обстановка немного успокоится. Мы поговорили с Премьер-министром Татарстана и со всеми надлежащими службами о том, чтобы проводить какие-то совместные рабочие шаги. Как только ситуация немного успокоится, у нас есть план проводить международные мероприятия. И также следует отметить, что FISU включила российских спортсменов во все виды спорта на следующую зимнюю Универсиаду, - сказал Эдер.

Добавим, что дальше он планирует посетить Санкт-Петербург.