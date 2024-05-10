Президент Финляндии заявил, что путь к миру на Украине лежит через поле боя

Единственной возможностью прийти к миру на Украине является продолжение боевых действий. С таким утверждением в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung выступил Президент Финляндии Александр Стубб.

«Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя», — объявил он.

Стубб ожидает, что в 2025 году удастся создать возможность для перехода к мирному соглашению. В настоящее же время подходящих условий для этого нет.