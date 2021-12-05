Президент Финляндии: В отношениях с Россией нужно не игнорировать ее интересы

В отношениях с Россией нужно не игнорировать ее интересы. Такое мнение в интервью британской газете Sunday Times высказал Президент Финляндии Саули Ниинисте. Об этом передает РИА Новости.

«[В отношениях] с русскими самое важное — не вести в их отношении подрывную деятельность и не игнорировать их», — сказал Саули Ниинисте.

Он отметил, что в российском руководстве не забывают уважительного отношения и упомянул экс-мэра финского Турку Юхани Леппя, который много раз встречался с нынешним президентом РФ Владимиром Путиным в начале 90-х годов. Российский лидер никогда не забывал почтительности со стороны Юхани Леппя и до сих пор приглашает его в Москву, рассказал финский президент.

При этом он подчеркнул, что при контакте с Россией нужно «быть твердыми в своей позиции» и рассказал, что в его стране есть «пришедшая из истории» поговорка, которая гласит «казак берет все, что плохо лежит».