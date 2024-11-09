Президент Финляндии уверен, что отношения с Россией наладятся

В будущем отношения с Россией обязательно наладятся. Однако время для этого еще не наступило, заявил Президент Финляндии Александер Стубб в интервью изданию Ilta-Sanomat.

«Я бы предпочел оказаться в такой ситуации в 2024 году, чем в той, в которой мы находились, скажем, в 1956 году в наших отношениях с Советским Союзом и Западом», — добавил он.

По словам Стубба, после нормализации Хельсинки обязательно используют «во благо» отношения с Москвой.

В газете обратили внимание, что за более чем полгода руководства страной Александер Стубб еще ни разу не общался с Президентом России Владимиром Путиным.