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Президент Финляндии уверен, что отношения с Россией наладятся
В будущем отношения с Россией обязательно наладятся. Однако время для этого еще не наступило, заявил Президент Финляндии Александер Стубб в интервью изданию Ilta-Sanomat.
«Я бы предпочел оказаться в такой ситуации в 2024 году, чем в той, в которой мы находились, скажем, в 1956 году в наших отношениях с Советским Союзом и Западом», — добавил он.
По словам Стубба, после нормализации Хельсинки обязательно используют «во благо» отношения с Москвой.
В газете обратили внимание, что за более чем полгода руководства страной Александер Стубб еще ни разу не общался с Президентом России Владимиром Путиным.
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