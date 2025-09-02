Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна считает себя победившей в войне с Советским Союзом в 1944 году, поскольку смогла сохранить независимость. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время встречи Президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа финский лидер выразил уверенность, что урегулирование текущего конфликта в 2025 году возможно, проведя параллель с ситуацией, сложившейся в 1944 году.

Позднее он уточнил, что его слова не следует трактовать как предложение территориальных уступок со стороны Украины по примеру Финляндии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала заявление Стубба. Она напомнила, что в годы Второй мировой войны Финляндия воевала против Советского Союза, в том числе на стороне нацистской Германии, участвовала в блокаде Ленинграда и содержала концлагеря на оккупированных территориях.

Захарова подчеркнула, что подписание Московского перемирия в 1944 году произошло только под давлением Красной армии, начавшей наступление против Германии и ее союзников.

Ранее, в марте этого года, Стубб уже поднимал тему советско-финской войны, отметив, что ее итогом стала утрата Финляндией части территорий.