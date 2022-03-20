Президент Финляндии считает, что есть риски из-за вступления страны в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью Financial Times заявил, что подача заявки на вступление в НАТО сопряжена с «серьезным риском» эскалации ситуации в Европе, передает РИА Новости.

«Я очень хорошо понимаю, что, например, при вступлении в НАТО может показаться, что наши заботы закончились. Но все эти альтернативы предполагают риски, которые мы должны осознавать. На данный момент основной риск — эскалация ситуации в Европе», — пояснил Ниинистё.

Как утверждает Ниинистё, Финляндия рассматривает членство в Североатлантическом альянсе как одну из альтернатив нынешнему статусу страны. Еще один вариант предполагает углубление оборонного сотрудничества с США и Швецией. Он добавляет, что обе альтернативы укрепляют безопасность Финляндии на фоне опасений из-за спецоперации России на Украине. Однако, отметил он, в случае с НАТО есть серьезные риски.

Президент Финляндии ранее заявил, что власти страны готовы обсуждать членство в НАТО, так как мировая ситуация из-за событий на Украине изменилась. И если встанет вопрос о национальной безопасности, то Хельсинки готов подать заявку на вступление в альянс — об этом ранее заявила Премьер-министр Санна Марин.

24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Путин подчеркнул, что цель операции — «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.