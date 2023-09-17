Президент Финляндии призвал Запад к терпимости и взаимопониманию с Россией

Западным странам необходимо обрести терпимость и взаимопонимание в отношениях с Россией. В то же время, поставляя оружие Украине, они должны задуматься о рисках эскалации конфликта, заявил в интервью The New York Times Президент Финляндии Саули Ниинисте.

«Я не имею в виду какую-то большую дружбу, но способность к терпимости и даже немного к взаимопониманию», — объяснил свои слова финский лидер.

По его мнению, доверие в отношениях с Россией после украинского конфликта станет в дальнейшем гарантом мира, когда «новая война не поджидает за дверью».

Ниинисте подчеркнул, что в сложившейся напряженной обстановки «даже мелочи могут изменить ситуацию» к худшему и привести мир к мировой войне с применением ядерного оружия.