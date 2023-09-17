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Президент Финляндии призвал Запад к терпимости и взаимопониманию с Россией
Западным странам необходимо обрести терпимость и взаимопонимание в отношениях с Россией. В то же время, поставляя оружие Украине, они должны задуматься о рисках эскалации конфликта, заявил в интервью The New York Times Президент Финляндии Саули Ниинисте.
«Я не имею в виду какую-то большую дружбу, но способность к терпимости и даже немного к взаимопониманию», — объяснил свои слова финский лидер.
По его мнению, доверие в отношениях с Россией после украинского конфликта станет в дальнейшем гарантом мира, когда «новая война не поджидает за дверью».
Ниинисте подчеркнул, что в сложившейся напряженной обстановки «даже мелочи могут изменить ситуацию» к худшему и привести мир к мировой войне с применением ядерного оружия.
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