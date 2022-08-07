Президент Финляндии Саули Ниинистё предупредил о надвигающемся экономическом спаде в Евросоюзе. Европейцы должны быть готовы к тому, что экономическое положение перестанет ежегодно улучшаться. Об этом глава государства сказал в интервью изданию Maaseudun Tulevaisuus.

«Я должен сказать, что беспокойство по поводу эскалации на Украине растет. Этот риск по-прежнему присутствует все время, и его необходимо учитывать», — заявил лидер.

Он обратил внимание на экономические трудности, с которыми сталкиваются европейские страны, и посчитал, что это может повлиять на концепцию европейского единства.

«Это означает самодостаточность в плане безопасности, несмотря на то что у нас идет процесс вступления в НАТО, и самодостаточность, чтобы было достаточно продовольствия», — цитирует Ниинисте РИА Новости.

После начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, о которой Президент Владимир Путин объявил 24 февраля, Запад усилил санкционное давление на РФ. На данный момент заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов и принят седьмой пакет ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Однако данная политика привела к возникновению проблем на самом Западе, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.