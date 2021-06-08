Президент FINA: Казань готова к чемпионату мира на 100%

Казань полностью готова к проведению чемпионата мира по водным видам спорта-2025, считает президент Международной федерации плавания Хусейн Аль-Мусаллам. Об этом сообщает РИА Новости.

Новоизбранный президент отметил, что столица Татарстана готова к проведению чемпионата, но в связи с развитием технологий, в случае, если появится что-то новое, это тоже необходимо будет использовать.

Аль-Мусаллам был выбран президентом FINA 5 июня. 7 июня он прибыл в Казань для осмотра спортивных объектов вместе с пожизненным почетным президентом федерации Хулио Маглионе.

Казань ранее уже проводила чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году.