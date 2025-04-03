Президент ФИФА Инфантино надеется на возвращение России к международным выступлениям

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил надежду, что российские команды в скором времени вернутся к международным соревнованиям.

«Наш мир разделен, мы должны использовать каждую возможность объединять людей. Идут переговоры насчет мира на Украине. Надеюсь, что скоро мы сможем перелистнуть страницу и вернуть Россию в футбольный мир, это будет означать, что все разрешилось», – сказал Инфантино на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Белграде.

Напомним, в последних матчах команда Валерия Карпина обыграла Гренаду и Замбию (по 5:0). В первом матче форвард Артем Дзюба установил рекорд по голам за национальную команду (31), опередив Александра Кержакова (30).