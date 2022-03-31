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Спорт
31 марта 2022  16:33
Дамир Садриев

Президент ФИФА Инфантино: «Исключение России - это не вариант»

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал вариант с исключением Российского футбольного союза (РФС) из состава международной организации. Об этом сообщает ТАСС.

По словам футбольного функционера, исключение России из состава ФИФА никоим образом не решит проблему.

«Исключение Российского футбольного союза из состава ФИФА - это не вариант. Если мы не сможем собирать вместе разные стороны во время конгрессов, нам стоит прекратить свою деятельность и разойтись по домам», – заявил Джанни Инфантино.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские команды и сборные от участия в международных турнирах нынешнего сезона, а журналист Нобель Арустамян заявил о том, что РФС может войти в Азиатскую конфедерацию футбола при лишении членства в УЕФА.

#футбол #ФИФА #РФС
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