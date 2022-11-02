Президент Федерации синхронного плавания РТ передала Татьяне Покровской награду FINA

Президент Федерации синхронного плавания Татарстана Александа Бабичева передала награду FINA главному тренеру сборной России Татьяне Покровской. Вручение прошло в Москве на состоявшемся президиуме Всероссийской федерации синхронного плавания.

Награда FINA вручена Татарстану в 2022 году за турнир 2021 года, как лучшему этапу проведения соревнований по синхронному плаванию за всю историю проведения мировых соревнований. Награда была вручена на чемпионате Европы по водным видам спорта 2022 года, где делегация Российской Федерации была приглашена как оргкомитет последующего чемпионата.

Заслуженный тренер РФ, которая много лет курирует Федерацию синхронного плавания Татарстана, Ольга Павлова прокомментировала это награждение.

«Я считаю это справедливо. Без личного участия и поддержки в развитии синхронного плавания как России, так и Татарстана такую серьезную награду Казани было бы получить невозможно. Все развитие синхронного плавания в России неразрывно связано с именем Татьяны Покровской», – отметила Ольга Павлова.

