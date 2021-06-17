Президент Федерации бокса РТ Сергей Игнатьев провел семинар для участников Кубка России

Президент федерации бокса Татарстана, заместитель главы федерации бокса России Сергей Игнатьев провел семинар по внедрению спортивно-образовательного проекта «Бокс в школу» в регионах для участников Кубка России в Екатеринбурге. Игнатьев, который является автором этого проекта, рассказал о его успешной̆ реализации в школах Республики Татарстан и некоторых регионах России.



«Спортивно-образовательный проект "Бокс в школу" введен в одиннадцати школах восьми муниципальных районов Татарстана в обязательную школьную программу. Он проходит как третий урок физкультуры. Главное, что этот проект будет решать вопросы, связанные с воспитанием, а также с физическим и нравственным развитием подрастающего поколения, которые особенно актуальны в нынешнем бурноменяющемся мире. Около 5 тысяч татарстанских школьников уже приобщились к культуре бокса в рамках этого проекта», – заявил Сергей Игнатьев.

Так же он объяснил, что при проведении занятий существует ряд ограничений. Полностью исключаются удары по голове, прямое попадание по корпусу. Выполняется имитация ударов и касание по защите. Внимание уделяется общефизической и специальной подготовке. Элементам защиты, а так же технике, тактике и психологической подготовке.

«Получается, что речь идет о преподавании той же самой физкультуры с элементами школы бокса. Выявление одаренных детей и развитии их способностей», – пояснил Сергей Игнатьев

Впервые в истории российского бокса этот проект стартовал в 2019 году в Республике Татарстан на базе казанской школы № 49. На сегодняшний день он стал самым масштабным спортивно-образовательным проектом в России.

