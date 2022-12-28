Президент Федерации бокса РТ по итогам года поощрен благодарностью Президента Татарстана

Фото: пресс-служба Минспорта РТ

Президент Федерации бокса Татарстана, заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Сергей Игнатьев поощрен благодарностью Президента Татарстана за добросовестный труд и большой вклад в развитие физической культуры и спорта в республике. Награду вручили на торжественном мероприятии «Спортсмен года — 2022», которое прошло в Поволжском университете физической культуры, спорта и туризма.

«Неизменно среди всех наград одной из самых высоких является благодарность Президента Республики Татарстан. Счастлив и горд, что именно я оказался одним из двух награжденных, удостоенных этой по-настоящему высокой оценки. Благодарю Рустама Минниханова, Правительство Татарстана и Министерство спорта РТ за совместный труд и всестороннюю поддержку. Рад быть полезным нашей республике и ее жителям!» — прокомментировал вручение награды Сергей Игнатьев.

Фото: пресс-служба Минспорта РТ

Кроме того, спортивный функционер отметил, что благодаря поддержке руководства Татарстана и Министерства спорта РТ развитие бокса в республике выходит на новый уровень. Проводятся много различных соревнований и событий, что позволяет татарстанским боксерам реализовывать свой потенциал не только в олимпийском, но и в профессиональном боксе. А проект «Бокс в школу», автором которого и куратором по внедрению в регионах России является Сергей Игнатьев, и вовсе стал брендом Татарстана.

«Я очень рад что в первые в истории российского бокса в РТ был разработан и внедрен проект „Бокс в школу“. Теперь на примере нашей республики этот проект начинают тиражировать во многих регионах Российской Федерации», — подчеркнул награжденный.