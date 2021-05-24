Президент федерации бокса РТ Игнатьев назначен заместителем главы федерации бокса России

Президент федерации бокса Республики Татарстан Сергей Игнатьев назначен заместителем главы федерации бокса России.

«Приятно осознавать, что моя работа и усилия по развитию бокса получили такую высокую оценку. Благодарю за всестороннюю поддержку Президента Татарстана Рустама Минниханова, президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Умара Кремлева, а также правительство республики, министерство спорта РТ, в лице Владимира Леонова и Халила Шайхутдинова за совместную работу. Верю, что в команде и под руководством генерального секретаря федерации бокса России Кирилла Щекутьева, я смогу оправдать оказанное мне высокое доверие», – прокомментировал свое назначение Сергей Игнатьев.

По его словам, работа на этом посту позволит активно тиражировать передовой опыт Татарстана по развитию бокса, в другие регионы страны, прежде всего, один из авторских проектов «Бокс в школу». Он уже обрел свою популярность не только в республике, но и далеко за ее пределами. В Татарстане эта спортивно-образовательная программа под кураторством автора проекта Сергея Игнатьева успешно реализуется с 2019 года.