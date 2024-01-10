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Президент Эквадора ввел в стране режим внутреннего вооруженного конфликта
В Эквадоре президент объявил в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта», сообщает ТАСС.
Армии приказано уничтожить все преступные группы, которые захватывают заложников и казнят людей по всей стране.
На данный момент стрельба на улицах продолжается. Бандиты захватывают школы и университеты, совершают налеты на полицейские участки.
Власти создали Совет безопасности для анализа ситуации в стране. По итогам заседания президент обещает выступить с заявлением.
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