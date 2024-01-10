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Происшествия 10 января 2024 08:14

Президент Эквадора ввел в стране режим внутреннего вооруженного конфликта

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В Эквадоре президент объявил в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта», сообщает ТАСС.

Армии приказано уничтожить все преступные группы, которые захватывают заложников и казнят людей по всей стране.

На данный момент стрельба на улицах продолжается. Бандиты захватывают школы и университеты, совершают налеты на полицейские участки.

Власти создали Совет безопасности для анализа ситуации в стране. По итогам заседания президент обещает выступить с заявлением.

#Эквадор
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